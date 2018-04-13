انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حذر فيها من ضربة صاروخية وشيكة في سوريا، لكن أسعار الخام ما زالت تتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثمانية أشهر.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.91 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه الخام صوب الارتفاع نحو ثمانية بالمئة بعد أسبوعين من الانخفاض.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا أو ما يعادل 0.2‭ ‬بالمئة إلى 71.84 دولار للبرميل، ويتجه صوب الارتفاع نحو سبعة بالمئة في الأسبوع.

ويتجه خاما برنت وتكساس، اللذان ارتفعا نحو خمسة دولارات هذا الأسبوع، صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو /تموز الماضي بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 يوم الأربعاء بعدما حذر ترامب من أن الصواريخ ”قادمة“ في رد على هجوم في سوريا وقالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض.

المصدر: رويترز