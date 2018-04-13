قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إن بوكو حرام خطفوا أكثر من ألف طفل في نيجيريا منذ عام 2013.

وأضافت يونيسف في بيان “منذ عام 2013، خطفت جماعة بوكو حرام أكثر من ألف طفل في شمال شرق نيجيريا، بينهم 276 فتاة خطفن في شيبوك عام 2014”.

وقال محمد مالك فال أحد مسؤولي يونيسف في نيجيريا “هذه الهجمات المتكررة ضد أطفال، داخل مدارس، لا يمكن تصورها”.

وتستهدف الجماعة الارهابية المدارس باستمرار، وقتل 2295 مدرسا على الأقل ودمرت أكثر من 1400 مدرسة بأيدي بوكو حرام، وفق اليونيسف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية