قبل 3 أيام من انعقاد القمة العربية، وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر رسالة للسلطات القطرية، أكدت فيها تمسكها بالمطالب الـ13، التي طرحتها أمام قطر لحل الأزمة الخليجية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمية في موقع “تويتر”، أن وزراء خارجية الدول الـ4، التي تشكل ما يسمى باللجنة الوزارية المعنية بـ”التدخلات الإيرانية: في الشؤون العربية، عقدوا الخميس اجتماعا تشاوريا في الرياض.

ونقل أبو زيد أن “الوزراء أكدوا على تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر”.

وجاء الاجتماع في إطار التحضيرات لانعقاد القمة العربية التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية وستجري يوم الـ15 نيسان/أبريل.

ولم يعلن حتى الآن الجانب القطري رسميا عن مستوى مشاركته في القمة، إلا أن مصدرا دبلوماسيا ذكر في وقت سابق، لجريدة “الراي” الكويتية، أنه من المخطط أن يترأس أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده إلى القمة العربية.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، يوم 23 حزيران/يونيو عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وقطع جميع الصلات مع جماعة “الإخوان المسلمون” وتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

ورفضت قطر بشكل قاطع الاستجابة لهذه المطالب، قائلة إنها مستعدة لخوض مفاوضات مع الدول التي تحاصرها لكن دون أي شروط مسبقة.

المصدر: روسيا اليوم