قال الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إنَّ العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا هي علاقات استراتيجية ومستديمة وشاملة.

وأضاف ولايتي في حديثٍ مع مراسلي وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ومؤسسة الإذاعة والتلفزة الإيرانية في دمشق، أن سوريا حقَّقت انجازات كبيرة في الظروف الحساسة والمراحل الزمنية المهمة.

وتابع أن الانتصارات الأخيرة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، جعلت المعارضين وأعداء العالم الإسلامي يسعون للتأثير على هذه الانتصارات، وأضاف أن الشعب والحكومة السورية يدافعون عن بلادهم بصورة جيدة وإن الأعداء أيضاً يسعون لإثارة فتنة جديدة في المنطقة.

وأشار الى أنه يجري تبادل وجهات النظر وتقديم المشاورات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمسؤولين السوريين في مستويات مختلفة في ظل هذه الظروف، ولفت الى قيام محور الاستكبار بإثارة الأجواء ضد سوريا وقال إن سوريا تواجه حرباً دوليه مفتوحة ومحورها أميركا والصهيونية منذ أكثر من سبعة أعوام وإنها قد صدّت هذه الفتنة بصورة جيدة.

وقال إنَّ سوريا ليست أضعف من بداية الحرب وإن أميركا لم تصبح أكثر قوة من الماضي وإن هذه الإثارة للأجواء من قبل الأعداء هي ذات طابع دعائي وسياسي، مضيفاً أن محور الاستكبار لم يتمكن من تحقيق أي عمل في سوريا الى الأن وأنه لن يتمكن من تحقيقه من الآن فصاعداً ايضاً، وأكد أن الحكومة والشعب السوري وحلفاءهم ومن خلال تشكيل محور المقاومة عازمون على الصمود بوجه أطماع أميركا والصهيونية.

المصدر: وكالة ارنا