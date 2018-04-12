ناقش رئيس مجلس البرلمان الليبي بطبرق،المستشار عقيله صالح، مع وفد من مشايخ واعيان وحكماء أولاد سليمان من كل أنحاء ليبيا، الخميس، ملف المصالحة في سبها الجنوب الليبي، مشيراً إلى أنه يجب على كل الأطراف التواصل لإنهاء النزاع بالجنوب. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي لوكالة سبوتنيك، إن “عقيله صالح رئيس البرلمان الليبي ناقش مع وفد من مشايخ وأعيان وحكماء أولاد سليمان من كل أنحاء ليبيا، المواضيع وقضايا في جنوب ليبيا والعمل على إتمام المصالحة بين الأطراف المتنازعة، محافظة على السلم الاجتماعي وعلى العلاقات الأخوية والتاريخ المشرف المشترك عبر التاريخ الليبي بين القبائل في الجنوب الليبي”.

وأكد المريري، أن “الحضور اتفقوا على مواصلة اللجنة المكلفة من مجلس النواب عملها وإتمام المصالحة، وأن تتواصل مع كل الأطراف حتى تنتهي من عملها قريبا، مساهمة في الاستقرار وبث الأمن والأمان والسلام والحب والوئام ولتؤدي المؤسسات الرسمية للدولة خدماتها لكل المواطنين ولتساهم في تطور وازدهار البلاد وفي كل أنحاء ليبيا”. وحضر هذا اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس النواب للقيام بالمصالحة في سبها بالجنوب الليبي وعدد من المشايخ بالجبل الأخضر والبطنان بمدينة القبة. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد الثلاثاء الماضي 10ابريل/نيسان 2018، حالة الطوارئ في جنوب ليبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية