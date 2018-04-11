انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء استخدام روسيا “الصادم” للفيتو ضد قرار لمجلس الامن الدولي حول سوريا. وقالت ماي “لقد صدمني ذلك، ولكنني لست متفاجئة”.

ولجأت روسيا الثلاثاء الى الفيتو ضد مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة لاعادة تشكيل “آلية تحقيق دولية مشتركة” للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها.

كما رفضت واشنطن بدورها مشروع قرار روسيا يتعلق بالهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واضافت ماي “نعمل مع حلفائنا وشركائنا لنصل بسرعة الى تفاهم حول ما حدث على الارض، وجميع المؤشرات تدل على ان النظام السوري مسؤول”.

واعتبرت ان “استخدام الاسلحة الكيميائية لا يمكن ان يمر بدون محاسبة.. سنعمل مع حلفائنا المقربين على كيفية ضمان محاسبة المسؤولين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية