يعتزم الكونغرس الأمريكي التصديق على مشروع قانون يتضمن إقرار حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، ذلك بحسب موقع الكونغرس.

وستتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات حظرا كليا لأي تعاملات مالية بسندات الدين السيادية الروسية، ومنع التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، وصندوق الرفاه الوطني، والخزينة الاتحادية الروسية.

ومن الممكن أن تشمل أيضا مجموعة من البنوك الروسية، أهمها: “سبيربنك”، “في تي بي” (بنك التجارة الخارجية)، “غازبروم بنك” التابع لعملاق الغاز “غازبروم” و”بنك موسكو”.

ووفقا لبيانات الكونغرس، فإن السبب الرئيسي للعقوبات الجديدة، والتي ستطبق في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ إقرارها، هو ضلوع روسيا في “قضية سكريبال” وفقا للمزاعم الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضي، إضافة 24 شخصا و14 مؤسسة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات