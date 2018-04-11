أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن استحالة تنفيذ مشروع “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا من دون وضوح في مسألة ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في برلين “أشرت بوضوح إلى أن مشروع “السيل الشمالي 2″ مستحيل من دون توضيح مسألة الترانزيت الأوكراني، من وجهة نظرنا”.

وأضافت “وحسبما ترون، فإنه ليس مشروعا اقتصاديا بحتا، بل هناك أيضا عوامل سياسية تلعب دورها”.

وجدير بالذكر أن “السيل الشمالي 2” هو مشروع روسي – أوروبي مشترك لمد خط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، التفافا على دول أوروبا الشرقية، بطاقة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ودعت روسيا اكثر من مرة إلى عدم تسييس المشروع بعد تعبير دول شرق أوروبا والولايات المتحدة عن قلقها إزاءه.

المصدر: وكالات