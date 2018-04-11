وجه رئيس “حزب العمال” البريطاني جيريمي كوربين، دعوة لحكومة بلاده لإعادة النظر في صفقات بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي بعد الأحداث عند حدود قطاع غزة التي استشهد خلالها 32 فلسطينيا بنيران جنود الاحتلال.

وأكد كوربين في بيان نشره على “فيسبوك”، أنه على الحكومة البريطانية دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل في قتل المتظاهرين في غزة ومراجعة بيع الأسلحة التي قد يتم استخدامها في انتهاك للقانون الدولي.

وكتب رئيس حزب العمال البريطاني “قتل وإصابة المزيد من المتظاهرين الفلسطينيين غير المسلحين من قبل القوات الإسرائيلية في غزة هو أمر مثير للغضب”. وأضاف أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود من المدنيين غير المسلحين غير قانوني وغير إنساني ولا يمكن القبول به.

وأفاد كوربين، أيضا، بأن غالبية سكان قطاع غزة هم لاجئون، ويخضعون لحصار مستمر منذ عقد من الزمان بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الإنسانية والسياسية الأساسية، مبينا في السياق أن الفلسطينيين لهم الحق في الاحتجاج على ظروفهم المروعة والحصار المستمر للأراضي الفلسطينية واحتلالها، ودعم حقهم في العودة إلى ديارهم وحقهم في تقرير المصير.

المصدر: وكالات