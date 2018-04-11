أفاد المشير خليفة حفتر بأن الجيش سيتحرك لتحرير مدينة درنة بعد أن طالت المدة للاعتقاد بأن هناك حلا سلميا، وفق ما نشره مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الثلاثاء.

ونقل المكتب عن القائد العام للجيش الليبي قوله إن الجيش يتبع أسلوبا معينا لمحاربة عدوه الواضح في المدينة، وأنه أعطى مساحة كبيرة جدا لاستسلام الخصم.

وتابع قائلا “المواطنون يطالبون بتحرير درنة ونحن سنتحرك لتحريرها”، مضيفا أن كلامه موجه لأولئك الذين يصدقون ما تروّج له الجماعات المسلحة في درنة.

إلى ذلك، صرح برلماني مقرب من المشير خليفة حفتر، أن عددا من الضباط موجودون في الجزائر منذ يوم الأحد، تحسبا للقاء سيجمعهم بمسؤولين جزائريين.

المصدر: وكالات