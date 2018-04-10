قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن بلاده ستعلن “خلال الأيام المقبلة” ردها على الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا.

وفي حال قررت شن ضربات عسكرية فسوف تستهدف “القدرات الكيميائية” للنظام من غير أن تطال “حليفيه” الروسي والإيراني.

من جهته، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في باريس أن بلاده قد تشارك في ضربات محتملة ضد نظام دمشق إذا لزم الأمر.

وقال ماكرون “خلال الأيام المقبلة، سنعلن قراراتنا” بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا أن فرنسا “لا ترغب باي تصعيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية