أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الثلاثاء ان اسهم شركة ارامكو ستطرح في البورصة عام 2018 اذا كان وضع السوق يسمح، والا سيكون ذلك عام 2019.

وقال الجدعان على هامش منتدى سعودي فرنسي في باريس “اذا كانت السوق جاهزة عام 2018 سنقوم بذلك هذا العام، والا فسننتظر حتى العام 2019

2019″، وذلك في اشارة الى الطرح العام الأولي لارامكو الذي يعتبر الاكبر من نوعه في العالم.

وأضاف الجدعان “لسنا مستميتين للادراج، سوف نفعل ذلك في الوقت المناسب”.

وكان رئيس مجلس ادارة ارامكو امين ناصر قال الشهر الماضي ان شركته على السكة الصحيحة لادراجها في البورصة عام 2018، لكن قرار اختيار التوقيت والبورصة للادراج يعود الى الحكومة السعودية التي تملك الشركة.

وأشار جدعان الى ان الحكومة لم تقرر بعد ان كانت ستدرج ارامكو في البورصة السعودية وحدها او في بورصة في الخارج او تسعى الى ادراج مزدوج.

وقال ان ارامكو “جاهزة الآن” من اجل الطرح العام الأولي، واضاف “ما تبقى امامنا هو هل سندرج الشركة في الخارج وفيما اذا كنا سنفعل

ذلك أين”.

وتخطط السلطات السعودية لادراج جزئي بنسبة 5 بالمئة من ارامكو في بورصة لم تحدد بعد حتى الآن، لكن الشركة تكافح للحصول على تقييم بـ 2 تريليون دولار للشركة يسعى اليه ولي العهد محمد بن سلمان.

ويقال ان المستثمرين متشككون حيال العملية الطويلة لادراج ارامكو في بورصة أجنبية، مع بروز لندن ونيويورك وهونغ كونغ من بين المواقع المحتملة.

ورغم ذلك قال ناصر ان هناك “مطالب كثيرة من اجل ادراج الشركة”.

واثار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مخاوف من ان مخاطر المقاضاة والتحكيم قد تعقد الادراج في نيويورك. مع ان الرئيس دونالد ترامب قام بحملة ضغط علنية لادراج ارامكو في الولايات المتحدة.

وتعتبر خطة الطرح العام الأولي لأرامكو احد اعمدة البرنامج الاصلاحي “رؤية 2030” الذي يهدف الى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وكافحت السعودية للتعافي من تداعيات انهيار اسعار النفط عام 2014 جراء الفائض في الانتاج خاصة وانها تعتمد في 90 بالمئة من ايراداتها على النفط الخام.

وادخلت الحكومة هذا العام الضريبة على القيمة المضافة للمرة الاولى في تاريخها الى جانب الرسوم الجديدة على القوة العاملة الكبيرة الموجودة في الداخل وفتح المملكة المحافظة امام السياحة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية