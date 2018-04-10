أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مدمرة أمريكية ثانية قد تدخل البحر المتوسط في الأيام القريبة القادمة، وذلك بالإضافة إلى المدمرة “USS Donald Cook” الموجودة حالياً في المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين في مجال “الدفاع”: “توجد شرق البحر المتوسط مدمرة “USS Donald Cook” الصاروخية، ويمكنها المشاركة في أي ضربة على سوريا، ومن المفروض أن تصل مدمرة “USS Porter” إلى هذه المنطقة بعد عدة أيام”.

من جهتها نقلت صحيفة “Washington Examiner” عن مصدر في البنتاغون أن المدمرة “USS Donald Cook” غادرت أمس الاثنين ميناء قبرص وأبحرت في اتجاه سوريا، مشيرة إلى أن السفينة مزودة بـ60 صاروخ مجنح من طراز “توماهوك”.

المصدر: وكالات