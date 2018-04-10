وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء ب”مرحلة جديدة من الانفتاح” الاقتصادي، في الوقت الذي يشهد تصعيدا على مستوى العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال شي خلال منتدى “بواو” الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية يطلق عليه اسم منتدى “دافوس الصيني” إن “الصين ستدخل في مرحلة جديدة في الانفتاح”. وأضاف ان بكين “لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري”، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والصين (375 مليار دولار لمصلحة بكين في 2017) احد اسباب غضب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من العملاق الاسيوي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية