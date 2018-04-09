قال رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “إننا نعمل على إعادة الجنود بطرق علنية وسرية”.

كلام نتانياهو جاء الإثنين خلال لقائه بعائلتي الجنديين الصهونيين الأسرى لدى حماس في غزة “هدار غولدن وأورون شاؤول”.

وقالت مصادر فلسطينية “التقى نتنياهو مع عائلتي غولدن وشاؤول بحضور المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين يرون بلوم”، وتابعت “استعرض نتنياهو أمام العائلات الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود الأسرى المعتقلين في غزة”.

وفي ذات السياق، أفاد مكتب نتنياهو أن الاخير التقى في شهر كانون الادول/ديسمبر من العام الماضي مع عائلتي الجنديين الإسرائيليين الآخريين المعتقلين في غزة أفيرا منغستو وهشام السيد، ولفت الى ان “نتنياهو على تواصل دائم مع عائلات الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم