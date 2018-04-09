قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية إن “المسيرات في غزة هي انتفاضة من اجل القدس وفلسطين والعودة”، وحيا “المشاركين في المسيرات من شبان وشابات وكبار في السن وفصائل وللزاحفين على الحدود”.

وأضاف هنية خلال افتتاح صرح العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون “تحية للذين يبدعون في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي من أجل الحرية والعودة الى كل ارض فلسطين”، وتابع ان “جماهير الشعب الفلسطيني تقف اليوم مع رموز الحرية في العالم من مارتن لوثر كنغ الى غاندي ونيلسون مانديلا الذي واجه الفصل العنصري”.

واكد هنية ان “الشعب الفلسطيني يخوض معركة من اجل الاستقلال الوطني ومن اجل مواجهة الفصل العنصري والتمييز العنصري”، وأضاف “من حق شعبنا ان يحلم وستحقق الحلم بالعودة من كل مناطق اللجوء والشتات الى الارض الطيبة المباركة”.

وشدد هنية على ان “غزة المحاصرة والتي يتأمر عليها الجميع من اجل ان تنتفض في وجه المقاومة ومن اجل ترفع الراية البيضاء تخرج من تحت الانقاض لتنتفض في وجه المحاصرين والمحتلين ولتكون وفية للشهداء والمقاومة والثوابت وحق العودة”.

وقال هنية إن “أهالي غزة بمسيرة العودة وكسر الحصار يعلنون انهم يمزقون مرحلة سياسية كاملة وانهم يبدأون مرحلة سياسية جديدة ويطون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الامني”، وأوضح ان “غزة تعلن بكل صراحة انها لن تتراجع ولن تفرط ولن تعترف بإسرائيل وان الزاحفين نحو الحدود سيدخلون قراهم في يوم ما”.

واكد هنية ان “المسيرة المباركة مسيرة وطنية سلمية شعبية حضارية حققت اهدافا في اسبوعها الثاني ابرزها اعادة القضية الفلسطينية الى واجهة الاهتمام الدولي والى مربعها الاول باعتبارها قضية سياسية وشعب شرد من ارضه واقيمت على ارضه دولة غير شرعية”.

المصدر: وكالة معاً