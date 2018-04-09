استنكرت “حركة أمل” “الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور-حمص في سوريا في محاولة لتعويض الهزائم المعنوية الناجمة عن تحرير ورفع التهديد العسكري الإرهابي وضغط المسلحين عن العاصمة السورية دمشق”.

واعتبرت الحركة في بيان لها الاثنين ان “هذا العدوان هو محاولة تقويض وتعكير صفو الإتفاق الذي ينهي بشكل كامل حرب الغوطة ويخرج ما تبقى من المسلحين من دوما ويحررها من سطوتهم”.

وبالسياق، نددت الحركة “باستباحة المجال الجوي اللبناني لشن العدوان على سوريا”، واكدت انه “أمر يشكل بحد ذاته عدوانا على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام