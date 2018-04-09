ادى زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب غرب اليابان في وقت مبكر من الاثنين الى جرح خمسة اشخاص والحق اضرارا بمبان وطرقات، بينما حذر مسؤولون من هزات اقوى قد تحدث في الايام المقبلة.

وقال المعهد الاميركي للمراقبة الجيولوجية ان قوة الزلزال الذي لم يكن عميقا، بلغت 5.6 درجات، لكن وكالة الارصاد الجوية اليابانية ذكرت انه بقوة 6.1 درجات.

وضرب الزلزال غرب جزيرة هونشو الكبرى عند الساعة 01.32 من الاثنين (16.32 ت غ الاحد) على بعد 96 كيلومترا الى الشمال من هيروشيما.

ودعت الوكالة اليابانية السكان الى التزام الحذر، وقال المسؤول في الوكالة توشيوكي ماتسوموري في مؤتمر صحافي “نطلب من المناطق التي تشهد هزات ارضية قوية ان تلتزم الحذر خلال الاسبوع اذ ان زلازل تزيد قوتها على خمس درجات يمكن ان تحدث مجددا”.

والزلزال الذي تتجاوز شدته الخمس درجات حسب مقياس شيندو الياباني، يجعل المشي صعبا بدون الاستناد الى شىء ما.

واوضح ماتسوموري ان هزات ارضية ارتدادية يمكن ان تحدث في اليومين او الايام الثلاثة المقبلة بينما شعر سكان المنطقة بعدد منها منذ وقوع الزلزال.

وجرح خمسة اشخاص في الزلزال احدهم فتى في السابعة عشرة من العمر كسرت ساقه عند سقوطه من سريره، لكن لم ترد اي معلومات عن اصابات خطيرة.

وقطعت المياه عن نحو مئة منزل في اودا سيتي ما اضطر السلطات لارسال شاحنات لتأمين امدادات للسكان، وسجلت اضرار في بعض المباني والطرق، ولم تحدث اي مشاكل في محطة شيمان النووية القريبة التي كانت متوقفة عن العمل بسبب عملية صيانة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية