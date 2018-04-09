قضى أربعة اشخاص وأصيب سبعة آخرون بينهم مرشحة للانتخابات في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مساء السبت مقرا حزبيا في بلدة هيت، في محافظة الانبار غرب البلاد، وفق ما اكد مسؤولون عراقيون.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الانبار ان “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا تسلل الى مقر حزب الحل وفجر نفسه خلال تجمع بحضور المرشحة زينب عبد الحميد الهيتي، ما اسفر عن مقتل ثلاثة من الحراس واصابة سبعة اخرين”، وصباح الاحد، توفي أحد الجرحى، وفقا لمسؤول محلي وشهود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية