افاد مصدر رسمي سوري ان الارهابيين الذين يطلقون على انفسهم “جيش الإسلام” في حالات انهيار واذرعهم الإعلامية تستعيد فبركات الكيماوي في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري.

واشار ان الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام اي نوع من المواد الكيماوية كما تدعي وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب.

واكد ان مسرحيات الكيماوي لم تنفع في حلب ولا في بلدات الغوطة الشرقية ولن تنفع الإرهابيين ورعاتهم اليوم فالدولة السورية مصممة على إنهاء الإرهاب في كل شبر من أراضيها.

المصدر: وكالة سانا