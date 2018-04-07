أرسل السفير الروسية في لندن ألكسندر ياكوفينكو مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها لقاء وزير الخارجية بوريس جونسون لمناقشة قضية العميل السابق سيرغي سكريبال.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية السبت “حان الوقت للقاء بين السفير ياكوفينكو ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة العلاقات الثنائية بشكل كامل وكذلك التحقيق في حادث سالزبوري”، وتابع “قد أرسل ياكوفينكو طلبا بهذا الصدد”.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي.

المصدر: سبوتنيك