توعدت روسيا الجمعة ب”رد قاس” على العقوبات الأميركية الجديدة ضد عدد من رجال الأعمال والشركات والمسؤولين الروس. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “لن نترك الهجوم الحالي أو أي هجوم جديد مناهض لروسيا دون رد قاس”.

وفي وقت سابق اعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الجمعة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شخصيات روسية نافذة وشركات تجارية “تستهدف الشعب الروسي”.

وفرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة “الأوليغارش” و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية