شيع الفلسطينيون في قطاع غزة الجمعة الشهيد ثائر محمد رابعة (30عاماً) الذي قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية شرق جباليا برصاص العدو الاسرائيلي خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد في مخيم جباليا وأديت صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد العودة قبل ان يوارى في الثرى.

وقد تواصلت اليوم الجمعة فعاليات مسيرة العودة للاسبوع الثاني على التوالي حيث احتشد آلاف الفلسطينيين واشعلوا الاطارات المطاطية على حدود القطاع المحاصر مع باقي الاراضي المحتلة لاعاقة الرؤية امام جنود العدو ومنعهم من اطلاق النار باتجاه المتظاهرين.

المصدر: فلسطين اليوم