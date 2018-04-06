يستعد الفلسطينيون للجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية التي قتلت تسعة عشر شهيدا فلسطينياً أعزلاً الجمعة الماضية منتهكة كافة القوانين الدولية والإنسانية والحقوقية ضد المتظاهرين.

ويستخدم الغزيون وسائل متعددة لمواجهة قنابل الغاز السامة التي يطلقها جنود الاحتلال صوب المتظاهرين عن طريق استخدام البصل والعطور والمياه والرمال لوقف تأثيراتها السامة، كما يستعد المتظاهرون لاستخدام إطارات مشتعلة لحجب رؤية قناصة العدو باستهداف العزل وقتلهم بدم بارد، كما يحضرون إطارات السيارات والمرايا ووسائل أخرى متعددة ومكثفة لاعاقة العدو الاسرائيلي عن الاستمرار بقتل ابناء الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من استعداد الغزيين لمواجهة الاحتلال إلا أن جهاز الأمن الداخلي في غزة، أصدر اليوم الخميس، تعليمات هامة للمواطنين المشاركين في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، والتي تعد خيارًا وطنيًا التف حولها الكل الفلسطيني.

وحث الأمن الداخلي المشاركين على الحفاظ على سلمية الفعاليات وتجنب الاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات، ودعا “المشاركين أيضا إلى تجنب ارتداء الملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.

المصدر: فلسطين اليوم