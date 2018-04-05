امرت محكمة المانية مساء الخميس بالافراج عن الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون مع ابقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة ان تسليمه الى اسبانيا لا يمكن ان يتم الا بسبب تهم تتعلق باختلاس اموال عامة وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد،وقالت محكمة شليسفيغ-هولشتاين حيث اودع بوتشيمون السجن، ان القانون الالماني لا يأخذ في الاعتبار تهمة “العصيان” الموجهة اليه من القضاء الاسباني في مذكرة التوقيف الاوروبية. واضافت ان وحدها اتهامات اختلاس الاموال العامة المرتبطة بتنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا في تشرين الاول/اكتوبر يمكن ان تكون سببا لتسليمه الى اسبانيا لكنها لا تبرر بقاءه في السجن.

المصدر: الوكالة الفرنسية