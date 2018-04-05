ترددات قناة المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2018 - 20:48
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الخارجية السورية: أي تحقيق نزيه سيثبت تورط واشنطن مع إرهابييها باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا
الخارجية السورية: البيان الصادر عن عواصم الغرب لم يفلح في إخفاء مرارة الهزيمة جراء سقوط المشروع التآمري ضد سوريا
وكالة سانا: خلافات داخل تنظيم جيش الإسلام تؤخر خروج الدفعة الرابعة من إرهابييه وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس
تجمع جماهيري في حرستا احتفالاً بتطهيرها من الإرهاب شارك فيه فعاليات أهلية وفنية وحشد من أهالي المدينة
ضباط فرنسيون يزورون معسكر تدريب لقوات "قسد" في قرية المحمودلي بريف الرقة الغربي بهدف تدريبها
وزير شؤون الإتحاد الأوروبي التركي عمر تشليك: سنعتبر تدريب القوات الفرنسية للوحدات الكردية دعماً لمنظمة إرهابية
الرئاسة التركية تعلن أن موسكو أبلغت أنقرة أن وحدات الحماية الكردية انسحبت من مدينة تل رفعت شمال سوريا
وزير الخارجية الروسية: موسكو ترى تناقضات في سياسات أميركا الدولية ونود أن توضح واشنطن أهدافها في مختلف المناطق
وزير الخارجية الالماني يقول إنه لم يعلق آمالاً كبيرة على القمة التي جمعت قادة تركيا وروسيا وايران: نريد أن نرى أفعالاً
شبكة "سي ان ان" الأميركية: ترامب يأمل بأن تمول دول الخليج تكلفة تواجد القوات الأميركية في سوريا
صحيفة هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات وأسلحة إلى حدود خط وقف إطلاق النار في الجولان ليستعيد السيطرة عليه
وزير حرب العدو: مظاهرات مسيرة العودة هي أعمال إرهابية ولا يوجد فيها مواطنون أبرياء ولن نسمح لأحد بأن يمس بنا
وزارة الصحة في غزة: 19 شهيداً و1492 جريحاً بينهم 46 حالة خطيرة منذ بدء أحداث مسيرة العودة
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: على القوات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في غزة
القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق ينتقد تصريحات ولي العهد السعودي: واهم من يبتغي كسب الأميركان والصهاينة
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد: اميركا وحلفاؤها يجدون في الانتخابات فرصة للانتقام من حزب الله
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: البعض يريد البحث عن انتصار وهمي ضد المقاومة عبر التحريض عليها
الوزير محمد فنيش للمنار حول مؤتمر "سيدر": أمر ايجابي أن نحصل على تمويل لكن الرؤية غائبة
الوزير محمد فنيش للمنار: النزوح السوري تسبب بـ 30 % من أزمات لبنان الإقتصادية
رئيس الجمهورية اللبنانية: لا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون من حين إلى آخر لأنها عمل حربي
وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي في موسكو: مطالب بيونغ يانغ لضمان أمنها مقابل نزع النووي معقولة
وزير الخارجية الروسي: موسكو وبكين تعارضان محاولات تعديل شروط الإتفاق النووي الإيراني
لافروف يأمل بأن يكون مجلس الأمن موضوعياً إزاء الوضع حول ملف سكريبال ويقول إن هذا الوضع يهدد السلام والأمن في العالم
منسق شؤون روسيا في حكومة ألمانيا: على بريطانيا إظهار دليل على أن موسكو متورطة بتسميم العميل سيرغي سكريبال
السفير الروسي في لندن: لا توجد أي اشكاليات لدى موسكو في حال قرر سكريبال العودة إلى روسيا والقرار يعود لهم
محطات التلفزيون الروسية تبث تسجيلاً لإتصال هاتفي بين إبنة الجاسوس سكريبال وقريبة لها تقول فيه إن والدها في وضع جيد
وزير الدفاع اليوناني يعلن أن بلاده ستدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع تركيا ويطالب أنقرة بإطلاق سراح جنديين
120 دولة من حركة عدم الإنحياز تجتمع في العاصمة الآذارية باكو بحضور العديد من الدول المراقبة والمنظمات الدولية
وزير الخارجية الإيرانية من باكو: خطط واشنطن لتحديث أسلحة نووية جديدة سيقود إلى سباق جديد للتسلح النووي في العالم
نائب رئيس غرفة قطر لدى لقائه وفداً تجارياً إيرانياً في الدوحة: العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ونرغب بتعزيزها
حركة طالبان الأفغانية تتوعد بانتقام شديد بعد غارة للطيران الأفغاني الإثنين أصابت مدرسة قرآنية في ولاية قندوز
4 قتلى في إطلاق نار في جامعة بمدينة "أسكي شهير" التركية
هيئة الأركان الفرنسية تعلن مقتل 30 مسلحاً بنيران القوات الفرنسية في مالي بالقرب من الحدود مع النيجر
استراليا تحقق في انتهاكات للخصوصية بعد اقرار فيسبوك أن بيانات آلاف المستخدمين تمت مشاركتها مع شركة بريطانية
ترددات قناة المنار
منذ 7 mins
5 April، 2018
لبنان
المصدر:
قنا المنار
ترددات قناة المنار
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