أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقاء إعلامي في بعلبك “موافقة مجلس الوزراء على انشاء ثلاث مدن صناعية في بعلبك وفي تربل، ستوفر أكثر من عشرين ألف فرصة عمل، وهي من أهم المشاريع التي تساهم في حل مشكلة البطالة، لما ستحتويه من مصانع صغيرة ومتوسطة تصل إلى حوالي المئتي مصنع، الهدف منها التأسيس لمرحلة جديدة في مجال الصناعة يمكن من خلالها خفض كلفتي الانتاج والاستثمار”.

ورأى أن “المدن الصناعية تشكل فرصة لجني استثمارات على مناطق منظمة وإدارية متكاملة للصناعة، بحيث تضم بنى تحتية، طرقات، مجار للصرف الصحي، فيما توفر المدن خدمات متنوعة ومتكاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام