دعوة لحضور معرض “حروف من ذهب” لملتقى أطياف الفني في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2018 - 20:03
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الإمام الخامنئي رداً على رسالة هنية: المقاومة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لانقاذ فلسطين المظلومة
الإمام الخامنئي: تقديم الدعم للمقاومين الفلسطينيين واجب ديني وفريضة إنسانية سنواصل القيام بها
الإمام الخامنئي: القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا الدولية الإسلامية في مواجهة الاستكبار
أنقرة: اتفاق خلال قمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا على مواصلة العمل من أجل "وقف دائم لإطلاق النار" في سوريا
قمة أنقرة الثلاثية: روسيا وإيران وتركيا تعتزم العمل معاً للقضاء على تنظيمي داعش والنصرة
قمة أنقرة: لتسريع وتيرة المساعي من أجل ضمان الهدوء في سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
قمة أنقرة: يجب تهيئة الظروف لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتعاون لإرساء استقرار سوريا
الرئيس بوتين: توصلنا إلى نقاط مشتركة حول سوريا ومساعينا أدت إلى خفض التوتر وبدء عودة النازحين
الرئيس بوتين: أكدنا على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة وهيبتها وأولويتنا التركيز على الحل السياسي والحوار
الرئيس الشيخ روحاني: سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها أمر مفصلي ولا بد من احترام الجميع ذلك ولا حل عسكرياً للأزمة
الشيخ روحاني: واشنطن استخدمت الإرهابيين للسيطرة على المنطقة وبعض الدول تدرب الإرهابيين وتقدم لهم الأسلحة
الرئيس أردوغان: سنقضي على الإرهابيين الذين يهددون سوريا ودول الجوار وسنعيد تأهيل المناطق لعودة النازحين إليها
أردوغان: سنحاول التخفيف من وقوع ضحايا مدنيين في عملياتنا العسكرية ونسعى كدولة ضامنة للاتفاق على مستقبل سوريا
خروج 4 حافلات تقل 209 مسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق عبر معبر الوافدين نحو جرابلس
مسؤول أميركي: الرئيس ترامب وافق على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول حتى القضاء على تنظيم داعش
البيت الأبيض: المهمة في سوريا تقترب من "الانتهاء" لكن لا جدول زمنياً للانسحاب وسنتشاور مع حلفائنا بشأن المستقبل
اتفاق بين أنقرة وموسكو على تقريب موعد تسليم منظومة الدفاع الصاروخي أس- 400 لتركيا إلى تموز / يوليو 2019
المتعاقدون في الإدارات العامة: سنقاطع الانتخابات تصويتاً ومشاركة إذا لم تقر الدرجات الـ 3
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع قاهر 2 أم على تجمعات مرتزقة العدوان في الكعب بمحافظة مأرب
عشر منظمات دولية حقوقية تحض الرئيس الفرنسي على إثارة الجانب الإنساني في اليمن خلال لقائه مع ولي العهد السعودي
الدانمارك: السلطات البحرينية منعت نائباً دنماركياً ومنظمة حقوقية من زيارة معارض بحريني بارز قيد الاعتقال
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجتمع بطلب من موسكو للبحث في قضية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال
الكرملين: على لندن "الاعتذار" بعدما أعلن مختبر بريطاني أن لا دليل على أن روسيا هي مصدر المادة المستخدمة لتسميم سكريبال
الصين تكشف عن خطط لفرض رسوم على سلع أميركية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار رداً على الإجراءات الضريبية الأميركية
الحكومة النمساوية تقول إنها تنوي فرض حظر على الحجاب الإسلامي في الروضات والمدارس الابتدائية
المحكمة العليا في البرازيل تبت في الأيام المقبلة بمسألة سجن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة بعد شهر على إجراء الانتخابات التشريعية
ملايين الفرنسيين يواجهون يوماً ثانياً من الفوضى في حركة النقل وسط إضراب لعمال السكك الحديدية
دعوة لحضور معرض “حروف من ذهب” لملتقى أطياف الفني في النبطية
منذ 17 mins
4 April، 2018
بيانات ودعوات
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دعوة لحضور معرض “حروف من ذهب” لملتقى أطياف الفني في النبطية
المصدر:
انترنت
حروف من ذهب
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