أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الأربعاء 04-04-2018

دمشق وريفها

• خرجت عدة حافلات تقل عدداً من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، تمهيداً لنقلهم إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

• حرر الجيش السوري 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى مسلحي “جيش الإسلام” في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق. وأكد مصدر عسكري سوري، أنَّ عملية الإفراج عن المختطفين من قبل “جيش الإسلام” تأتي كجزء من الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن جميع المخطوفين في مدينة دوما، وأضاف المصدر أنَّ الافراج عنهم كان شرطاً أساسياً لموافقة الدولة السورية على خروج الإرهابيين وعائلاتهم إلى جرابلس.

درعا وريفها

• قُتل مسلحان من فصائل “الجيش الحر” خلال الاشتباكات مع المجموعات المرتبطة بداعش بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها

• أُصيب عدد من المدنيين إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليهم، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الحسكة وريفها

• دخلت عدة اليات عسكرية امريكية إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي قادمة من ريف الرقة الشمالي.

• قُتل 4 مسلحين من “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بسيارة كانت تقلهم قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

حلب وريفها

• أعدمت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، مدنياً في قرية خليل التابعة لبلدة راجو شمال غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بتهمة التعامل مع “الوحدات الكردية”.

• توجه رتل عسكري أمريكي مؤلف من 17 آلية بينها ثلاث سيارات تقل مستشارين عسكريين أمريكيين، من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، باتجاه مدينة الرقة.

إدلب وريفها

• انفجر مستودع ذخيرة تابع لـ “هيئة تحرير الشام” في بلدة النيرب بريف ادلب الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

حمص وريفها

• سقطت عدة قذائف صاروخية على قرية اكراد الداسنية بريف حمص الشمالي مصدرها المجموعات المسلحة.

المشهد المحلي

• أكد نائب وزير الدفاع السوري العماد محمود الشوا، في كلمة سورية خلال مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس. وقال الشوا: إن القضاء على الإرهاب في سورية شكل ضربة للمشاريع الغربية المرسومة للمنطقة ومهد انتصار الجيش العربي السوري وحلفائه عسكريا الطريق نحو إنجاز حل سلمي يقرره السوريون بأنفسهم وقدم المسار السياسي مساراً بديلاً لأن الميدان هو الذي يحدد توجهات القرارات السياسية المحلية والإقليمية والدولية. وأشار الشوا، إلى أنه في الوقت ذاته الذي يحارب فيه الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الإرهاب ويجتث جذوره فإن سورية ماضية في مسيرة الانفتاح والحوار السوري _السوري والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وأنه انطلاقا من انتصارات الميدان السوري تراجعت الكثير من دول العالم عن مواقفها وغيرت من قناعاتها.

• واصلت لجنتا الاستقطاب في مدينتي الحسكة والقامشلي عملية تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية والفارين من الوحدات العسكرية من أبناء محافظة الحسكة، وبلغ عدد المسوى وضعهم عبر مركزي استقطاب مدينتي الحسكة والقامشلي 1500 شخصاً من ابناء المحافظة.

المشهد الدولي

• أكد البيان المشترك الصادر عن رؤساء إيران وروسيا وتركيا على دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية والاستمرار في محاربة الإرهاب، وأشار إلى أن الدول الضامنة تعتزم استمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على داعش و”القاعدة” في سوريا. وأضاف البيان أنه يجب تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم، ويجب التعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وأشار إلى أن القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية المقبلة حول سوريا ستعقد في إيران.

• قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، في كلمة له خلال القمة الثلاثية بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا في أنقرة، إنَّ لا حلاً عسكرياً ومفروضاً من الخارج للازمة السورية، وأكد على ضرورة مواصلة محاربة الارهاب في سوريا حتى القضاء على جميع المجموعات الإرهابية. واعتبر روحاني، أن وتيرة مباحثات آستانا ودور إيران وتركيا وروسيا في حل الازمة السورية رئيسياً ومهماً، مؤكداً ضرورة ان تحظى الجهود الحقيقية لإنهاء الأزمة السورية وإيجاد الأرضيات الضرورية لإعادة إعمار هذا البلد وتوفير عودة اللاجئين الى مدنهم باهتمام الدول الثلاث والمجتمع الدولي. وقال إنَّ المجتمع الدولي مكلف بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الاماكن في سوريا، وإيران مستعدة للتواجد بشكل مؤثر في إعادة إعمار سوريا. وكان الرئيس روحاني، أشاد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل انعقاد القمة الثلاثية في أنقرة، بالتعاون الجيد بين موسكو وطهران بشأن الملف السوري، معرباً عن أمله في أن تؤدي القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية إلى تعزيز السلام في المنطقة.

• أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال رسالته للمشاركين في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، أنَّ تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتفظ بقدراته التخريبية وسبل شن هجماته في مختلف بلدان المنطقة والعالم، وأضاف أنَّ في هذه الظروف يجب أن نبحث معاً عن أشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف تسمح بتثبيت النجاح المحرز في مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.

• كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، أن روسيا نجحت في تدمير 17 طائرة مسيرة في سوريا، كانت مجهزة بالقاذفات والذخائر القادرة على استهداف أهداف على مدى 100 كلم، وأضاف أنَّ هذه الطائرات تتمتع بتقنيات عالية وهي غير موجودة إلا عند الدول المتطورة والمتقدمة.

• قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، إنَّ طهران تسعى للحل السياسي في سوريا وتقف ضد أي تدخل عسكري فيها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين دول المنطقة للقضاء على الإرهاب، وأضاف أن التعاون الايراني الروسي التركي يقوم بإخراج المجموعات التكفيرية لكنه حتى الآن لم يستطع تجفيف منبع هذا التفكير.

• أعلن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، أن عملية إجلاء المسلحين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ستنتهي في غضون أيام، وقال إنَّ الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا، وتأسيس لحرب جديدة في هذا البلد.

• أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، خلال لقائه قادة ومسؤولي الحرس الثوري بطهران، أنَّ العام الماضي شهد سلسلة من هزائم امريكا وحلفائها في المنطقة، مشيراً الى التطورات الاخيرة في المنطقة والانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة في مواجهة حروب الوكالة والجماعات الإرهابية.

• قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن القمة الثلاثية الايرانية التركية الروسية، هي فرصة ثمينة لحل الازمة السورية.

• وأشار الى أنَّ التدخلات الأمريكية في سوريا وتسليح المجاميع المختلفة تسعى الى تقسيم سوريا وبهذا فهم وراء بقاء الكيان الصهيوني في المنطقة.

• قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ابو الفضل حسن بيكي، إن قمة انقرة، الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا، لدراسة الاوضاع السورية هي خطوة مهمه لحفظ النسيج الوطني وتعزيز مستقبل سوريا السياسي، وقال إننا نشهد تنسيقاً جيداً بين ايران وسوريا وتركيا وروسيا فيما يتعلق بمجابهة داعش والارهاب في المنطقة.

المصدر: الاعلام الحربي