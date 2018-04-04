اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي-عسكري-أمني في نيامي الثلاثاء على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” في منطقة الساحل.

وقالت الدول الاربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها “اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.

ولفتت الدول الاربع الى ان “منطقة جنوب ليبيا اصبحت بؤرة لتهديدات خطرة ومستمرة للدول الاربع واصبحت قاعدة للمنظمات الارهابية وللمهربين من كل الانواع ولمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة تمارس عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الازمة الليبية تفاقما”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية