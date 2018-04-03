أفادت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لتهنأته بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بإثيوبيا وما يربط البلدين من مصير مشترك.

وأضاف أن الرئيس المصري أكد “تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلاً على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك”.

ووفقا لراضي، فقد أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، بدوره، عن تقديره للرئيس السيسي، ووجه من جانبه التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإفريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الإفريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك”.

المصدر: وكالات