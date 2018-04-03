قال مسؤول حكومي ان تونس توصلت لاتفاق تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تمويل واردات شركات في القطاع العام.

وأضاف أن القرض الذي يقدم على ثلاث سنوات سيكون مخصصا لتمويل واردات سلعية لهذه الشركات، مثل البنزين والحبوب وسلع أخرى.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال الأسبوع الماضي إن شركات القطاع العام سجلت خسائر وصلت إلى 2.72 مليار دولار وإنه يتعين الاتفاق على خطط لإصلاحها سريعا لوقف نزيف الخسائر.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الميزانية ويحتاج البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام.

المصدر: رويترز