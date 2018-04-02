“أنقص وزنك أو اجلس في آخر الطائرة”، هذه هي الرسالة الجديدة التي أعلنتها الخطوط الجوية التايلندية بعد حظر الركاب السمان الذين يزيد محيط خصرهم على 104 سم من درجة رجال الأعمال على أسطولها من طائرات 787-9 “دريم لاينر”.

وقد قامت شركة الطيران بتجهيز أحزمة أمان في مقصوراتها الممتازة بوسائد هوائية، بغرض تلبية المتطلبات الصارمة المتعلقة بالمحافظة على حياة الركاب في حالة ارتطام رأس المسافر بخلفية المقعد الأمامي عند التباطؤ المفاجئ.

وعادة ما يعطى الركاب الزائدو الوزن وصلة لتمديد حزام الأمان، لكن الوسائد الهوائية يجب أن تكون في منتصف خصر الراكب لتكون آمنة وفعالة، وستقلل الوصلة هذه الحماية، لكن الركاب الذين يزيد محيط خصرهم على المقاس المذكور لا يمكنهم التكيف مع أقصى حد لحزام الأمان، ويستثني الحظر الآباء المسافرين مع طفل في حجرهم في الدرجة نفسها.

كما حذرت شركة الطيران الركاب من مخاطر السقوط على أرضية الطائرة، قائلة “بالرغم من نظافة الأرضية وترتيبها، فقد تسبب جزيئات الغبار الصغيرة في السجاد أعراض حساسية، بل تؤثر أيضا على الجهاز التنفسي”.

المصدر: الاندبندنت