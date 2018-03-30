حيا المكتب السياسي لأنصار الله الشعب الفلسطيني في يوم الأرض، مثمناً تضحيات الشباب الفلسطيني في مسيرة العودة.

وأعتبر المكتب السياسي في بيان له اليوم الجمعة، أن المشاركة الفلسطينية الفاعلة في مسيرة العودة استفتاءُ شعبي على مسار تحرير فلسطين بكافة أشكال المقاومة.

وندد المكتب السياسي لأنصار الله بالتواطؤ العربي والدولي مع كيان العدو الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب السياسي في بيانه أن الشعب الفلسطيني أثبت في مسيرة العودة أنه أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف قضيته المقدسة.. مهيباً بكافة الشعوب الحية مساندة الشعب الفلسطيني والتصدي للاحتلال الإسرائيلي وأنظمة الخنوع والعمالة.

المصدر: المسيرة