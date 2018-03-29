اعلنت السلطات المغربية الخميس تفكيك خلية ارهابية مكونة من ثمانية عناصر في مدينتي طنجة (شمال) و واد زم (وسط).

وتتراوح اعمار عناصر الخلية بين 21 و31 عاما، وقد تم توقيف جميعهم.

وافادت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان الموقوفين “كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة.

وأسفرت العملية التي نفذها المكتب المركزي للابحاث القضائية (وحدة مكافحة الارهاب) عن “حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبدل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد ما يسمى بتنظيم داعش “، بحسب بيان الوزارة.

وبقي المغرب في منأى من هجمات داعش علما بانه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وكان الجهاز ذاته فكك في 2017 تسع خلايا مماثلة و”شل حركة 186 ارهابيا” بحسب حصيلة رسمية حديثة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية