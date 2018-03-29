أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، عن مغادرة 5290 مسلحاً وعائلاتهم الأربعاء، من عربين في الغوطة الشرقية وانتقالهم إلى ادلب. وجاء في بيان الدفاع أنه “على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها قيادة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة على أراضي الجمهورية العربية السورية، مع قادة فصيل فيلق الرحمن، فإن انسحاب المسلحين من منطقة عربين (شرق الغوطة) يتواصل منذ 24 آذار/مارس”. وأشير إلى أن الشرطة السورية، توفر الأمن على طوال الطريق، من خلال إشراف ضباط مركز المصالحة الروسية وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري. وأضافت الوزارة “منذ بدء الحملة جرى خروج 24 ألفا و 912 شخصا، من عربين إلى محافظة ادلب “.

وذكرت الوزارة أنه تم العثور في 28 آذار/ مارس، على 15 حزاماً ناسفاً ، خلال تفتيش المسلحين، وصادرت الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ثمانية أحزمة ناسفة أخرى قبل أيام، فضلا عن مصادرة 289 قنبلة يدوية من المسلحين الخارجيين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية