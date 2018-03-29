رفض قاض أمريكي يوم الأربعاء طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا. وقال القاضي جورج دانيالز إن مزاعم رافعي الدعوى ”توفر أساسا معقولا“ له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.

ورفض دانيالز مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم الثلاثة بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن لتنفيذ الهجمات، بدعوى عدم الاختصاص. ونفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص.

المصدر: رويترز