أعلنت الشرطة البريطانية أن العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد يكونا تعرضا للتسمم بمنزلهما. وقال دين هايدون، قائد وحدة محاربة الإرهاب بالشرطة البريطانية: “في هذه المرحلة من تحقيقنا نعتقد بأن سكريبال وابنته تعرضا لتأثير غاز الأعصاب أولا عند باب منزلهما”، مضيفا “وبالتالي نحن نركز الكثير من جهودنا على منزلهما والمنطقة المحيطة به”.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على آثار المادة السامة في عدة أماكن، ولكن بكثافة أقل مما هو بمنزل سكريبال. وقد اختتمت فرق التحقيق عملها في محل “مالتينغز” التجاري، الذي تم العثور على سكريبال وابنته بالقرب منه، وهما بحالة حرجة، وكذلك في المقبرة التي دفنت فيها زوجة وابن سيرغي سكريبال.

وتجدر الإشارة إلى أن الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا نقلا إلى مستشفى في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري، وهما بحالة حرجة. وتتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه.

المصدر: موقع روسيا اليوم