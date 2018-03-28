قال المندوب الإيراني الدّائم لدى الأمم المتحدة “غلام علي خوشرو”، أن السّعودية لم تأخذ العبرة من أخطائها الماضية؛ معتبرا أن انتقال السّعودية من الدعم السّري للتطرف الى الدخول في مسار اشعال الحروب هو أمر خطير للغاية.

وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن مندوب الجمهورية الإسلامية الدّائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، وخلال تصريحات صحافية لوسائل إعلام إيرانية في نيويورك، ردّ على الرسالة التي أرسلتها السعودية الى الأمم المتحدة والتي تضمنت مزاعم بان “الصواريخ التي أُطلقت من اليمن على الريّاض هي صواريخ إيرانية”؛ قائلا “السّعودية تواصل منذ أكثر من ثلاثة سنوات حربا على اليمن وعمليات القصف التي لم تجلب سوى تدمير البنى التحتية، وارتكاب المجازر، وتجويع الشّعب اليمني والتّسبب بالأمراض والاوبئة”.

المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أردف بالقول “السّعودية فرضت في هذه الحرب الجوع وارتكبت الفظائع الإنسانية بحق الشّعب اليمني، وهي تحاول التّغطية على جرائمها عبر تكرار إلصاق التّهم غير الصحيحة بإيران”.

المصدر: وكالة تسنيم