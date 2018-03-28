أعرب الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، اليوم الأربعاء، عن تعازيه لأهالي وأقارب ضحايا الحريق في كيميروفو.

وقال بوروشينكو أمام المشاركين في فعالية “الأطفال يوحدون أوكرانيا”: “لقي عدد كبير من الأطفال مصرعهم في 25 آذار/مارس في كيميروفو. أريد أن أعبر بأصدق العبارات عن التعازي إلى الأهل والأقارب”.

يذكر أن حريقا اندلع يوم الأحد الماضي في مركز “الكرز الشتوي” التجاري ذي أربعة طوابق. ونشب الحريق في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما بالإضافة إلى مواقع ترفيه الأطفال. ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة، من بينهم عدد كبير من الأطفال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في وقت سابق من أمس، مرسوما يعلن فيه الحداد في روسيا يوم 28 آذار/مارس، وذلك على خلفية المأساة التي وقعت في مدينة كيميروفو الروسية.

ويذكر أيضا أن هذا الحريق يعتبر أحد أكبر الحرائق الأربعة التي وقعت في روسيا على مدى الــ 100 سنة الأخيرة . وذلك إلى جانب الحريق الذي وقع في عام 1999 في أحد أقسام الشرطة بمدينة سامارا، حيث راح ضحيته 57 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2007 في دار المسنين في بلدة كاميشيفاتسكايا بإقليم كراسنودار، حيث بلغ عدد الضحايا 63 شخصا، والحريق الذي وقع في عام 2009 في نادي “الحصان العرجاء” في مدينة بيرم، حيث راح ضحيته 153 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك