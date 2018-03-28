أعلنت حكومة جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، اتخاذها قرارا بطرد دبلوماسي روسي واحد من البلاد، على خلفية ما يعرف بـ “قضية سكريبال”، كما تسحب موافقتها على عمل القنصل الفخري الروسي في الجمهورية.

وجاء في بيان لحكومة الجبل الأسود “قررت حكومة الجبل الأسود إعلان ممثل دبلوماسي معتمد لدى سفارة روسيا الاتحادية، شخصا غير مرغوب به، وسحب الموافقة على عمل القنصل الفخري الروسي في الجبل الأسود. وتم إخطار السفارة الروسية في بودغوريتس بهذه التدابير، ومنحها مهلة 7 أيام لكي يغادر الممثل الدبلوماسي الجبل الأسود”.

المصدر: وكالة سبوتنيك