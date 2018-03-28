صوت الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لصالح اختيار المسلم أبي أحمد رئيسا جديدا لحكومة البلاد، ليحل بدلا من هايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية بأن إعلان الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة أبي أحمد رئيسا للائتلاف يعني تعيينه رئيسا للوزراء تلقائيا.

ويذكر أن أبي أحمد (من مواليد عام 1976) يترأس “المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو”، التي تعتبر أحد الأحزاب التي تنتمي إلى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية. وهو جنرال سابق في القوات المسلحة الإثيوبية، وفي 2007 – 2010 كان رئيسا لوكالة الاستخبارات في البلاد. وفي 2016 – 2017 كان وزيرا للعلوم وتكنولوجيا في الحكومة الإثيوبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من شعب أورومو، الذي يشكل المسلمون أكثر من 50 بالمئة من مجموع السكان.

وتم اختياره رئيسا للحكومة بعد أن قدم هايلي مريم ديسالين، الذي كان يترأس الحكومة منذ عام 2012، استقالته في 15 شباط/فبراير الماضي على خلفية أزمة سياسية عمت البلاد منذ عام ونصف العام.

المصدر: وكالة رويترز