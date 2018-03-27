أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن التوصل إلى سلام حقيقي في أفغانستان “غير ممكن دون حوار بين السلطات وحركة طالبان.” وقال لافروف، في المؤتمر الدولي حول أفغانستان والذي تستضيفه طشقند، “واضح أنه لا يمكن تسوية النزاع بالقوة. فقط عبر إطلاق حوار بناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، يمكن التوصل لسلام حقيقي واستقرار”. وشدد لافروف على أن “روسيا مستعدة لبناء تعاون أوثق مع الحلفاء” وذوي التفكير المماثل” في المنطقة”، مضيفاً ” إننا نرحب بالتفهم المتزايد لأهمية السياق الإقليمي للتسوية الأفغانية”.

هذا وافتتِح الثلاثاء في طشقند مؤتمر دولي حول أفغانستان “عملية السلام والتعاون في مجال الأمن والتعاون الإقليمي”. ووفقا لوزارة الخارجية الأوزبكية، يشارك في المؤتمر، وزراء خارجية آسيا الوسطى والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا ماغيريني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون، ويمثل الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. بالإضافة إلى ذلك، يحضر المؤتمر الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والمستشار الخاص لوزارة الخارجية اليابانية، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، ووفدا رفيعا من منظمة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفرنسا والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية