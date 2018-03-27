أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، عن مقتل إثنين من جنوده، في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات البحث والتمشيط في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان له، “قتل أمس الإثنين، 26 آذار/مارس الجاري، جنديين إثنين في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات البحث والتمشيط الجارية في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين”.

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي إلى 51 جنديا في إطار عملية “غصن الزيتون” التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل الجيش السوري الحر في منطقة عفرين، شمال غرب سوريا، حسب هيئة الأركان التركية.

المصدر: سبوتنيك