انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة وحلفاء اخرين لبريطانيا، وقررت طرد دبلوماسيين روسين اثنين الثلاثاء، ردا على هجوم استهدف جاسوسا سابقا على الاراضي البريطانية.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول ان أمام الدبلوماسيين الروسيين سبعة أيام للمغادرة. واضاف “هذا القرار يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتضمن مادة قاتلة للغاية في منطقة مأهولة بالسكان، ما يهدد عددا لا يحصى من افراد المجتمع الاخرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية