شكر البابا فرنسيس الاثنين عناصر الامن الايطاليين الذين يراقبون محيط الفاتيكان، مشددا على دورهم في حماية الناس من احتمال وقوع “مجزرة” قد يرتكبها “شخص مجنون”.

وقال البابا في جلسة مع الموظفين الايطاليين المكلفين الامن لدى الفاتيكان “تعملون هنا لحماية الاشخاص، لا اعرف كيف اشكركم”.

واضاف أنه عندما يراهم قرب الفاتيكان سيرا على الاقدام او على دراجات نارية غالبا ما يفكر ان “هؤلاء الاشخاص يضحون بحياتهم لحماية البابا والافراد لكي لا يأتي شخص مجنون يقوم بمجزرة ويدمر عائلات”.

واوضح ان مراقبتهم “الفعالة وغير الظاهرة” تعود بالفائدة على الكاثوليك في العالم اجمع بل ايضا على ممثلي الديانات الاخرى والشخصيات الكنسية والمدنية التي تأتي للقاء البابا ومعاونيه.

وذكر قائد الشرطة الايطالية فرانكو غابرييلي الذي حضر الجلسة ان الفاتيكان ومدينة روما على قائمة “الدعاية الارهابية والجهادية كرمز يجب استهدافه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية