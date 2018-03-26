غدا يومٌ انتخابيٌ آخر ، يسقُطُ المرشحونَ الفُرادى منتصفَ هذه الليلة لتكملَ اللوائحُ المستوفاةُ للشروطِ المعركة.

معركة يُخشى أن تكونَ مُشرعةً على استخدامِ شتى أنواعِ الاسلحةِ اللفظية. فمَن سيُلزِمُ المتسابقينَ بعد الان بالميثاقِ الاخلاقي ، والجهةُ المعنيةُ بالسهرِ على تطبيقهِ تفلتت من كلِ المعايير، وتَنزِل بالخطابِ الى الدَرْكِ الاسفلِ بحقِ بعضِ أهلِ بيروت.

هؤلاء الذين رفضوا الاهانةَ ، فقرروا الاحتكامَ للقضاء لا للغةِ الزقاق، دعوى ضدَ وزيرِ الداخلية نهاد المشنوق على أملِ ان لا يُشنَقَ القضاءُ بمِقصَلَةِ السياسة.

وعلى أمل أن يُشنَقَ العدوانُ بمِقصلةِ الجيشِ واللجانِ ومِن ورائِهِم شعبٌ جبار، يرسِلُ اليمنيونَ مجدداً رسائلَ بكلِ الاتجاهات، صليةٌ من الصواريخِ نحوَ الرياضِ ومدنٍ سعودية ، فيما صنعاءُ تحتضنُ تظاهرةً جماهريةً كبرى في الذكرى الثالثةِ للعدوان ، والمعادلةُ يُثبِتُها رئيسُ المجلسِ السياسي الأعلى صالح الصماد أوقِفوا العدوانَ نوقِفُ الصورايخ ، على أنَ الصورايخَ التي أصابت مراكزَ القرارِ السعودية لم تكن عسكريةً فحسب ، بل أرسلَت دمشقُ اليومَ صاروخاً سياسياً من العيارِ الثقيل ، وزيرُ الخارجية وليد المعلم يطيرُ الى مسقط للبحثِ مع القادةِ العمانيينَ الاوضاعَ الراهنةَ في المِنطقة وتعزيزَ العَلاقات.

علاقاتُ روسيا مع الغربِ تشهَدُ المزيدَ من التدهور، التزاما بالاوامرِ الاميركية ، أكثرُ من خمسَ عَشرَةَ دولةً تأمرُ بطردِ نحوِ سبعينَ دبلوماسيا روسيا، وموسكو تِعدُ بالرد.

والمقاومةُ الفلسطينيةُ كانت تَعِدُ بالردِ ايضا على ايِ مغامرةٍ اسرائيليةٍ جديدةٍ ضدَ غزة، على انَ هناكَ رادعاً آخرَ غيرَ المقاومة وهوَ العيبُ الذي ظهرَ في نظامِ القبةِ الحديديةِ حين انطلقت صورايخُها مع زَخاتٍ من عياراتٍ ناريةٍ من اسلحةِ المناوارتِ في غزة، اخفاقٌ وصفهُ قادةٌ عسكريونَ صهاينةٌ بالفضيحة.

المصدر: قناة المنار