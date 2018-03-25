أعلنت الوزارة العامة في البيرو السبت تفتيش منزلين لرئيس البيرو السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي في ليما في اطار التحقيق حول فضيحة الفساد التي أدت الى استقالته.

وأوضحت الوزارة في بيان ان “المدعي مارسيال بوكار يدير عملية التفتيش في منزل كوتشينسكي في منطقة سان ايزيدرو والمدعي لويس بالون التحقيق في منزله في سيينيغويلا”.

من جهتهم، أعلن محاميا كوتشينسكي ان موكلهما يوافق على عدم مغادرة البلاد بناء على طلب المحققين.

وتأتي عمليات التفتيش غداة قبول البرلمان لاستقالة كوتشينسكي (79 عاما) المتهم باخفاء علاقاته مع الشركة العملاقة البرازيلية اوديبرشت، في اطار فضيحة فساد طاولت عددا من السياسيين في دول اميركا اللاتينية.

وكان كوتشينسكي، المصرفي السابق في وول ستريت والبالغ التاسعة والسبعين من العمر قدم استقالته الاربعاء.

وقال مصدر في الوزارة العامة ان المحققين يسعون من خلال التحقيق الى توثيق هذه العلاقات.

واقسم نائب رئيس البيرو مارتن فيتشكارا اليمين الدستورية الجمعة امام البرلمان ليصبح رئيسا للبلاد بعد استقالة بدرو بابلو كوتشينسكي،وقام رئيس البرلمان بالباس فيتشكارا الوشاح الرئاسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية