أكدت وزيرة الدولة التنمية للشؤون الادارية في الحكومة اللبنانية عناية عز الدين أن “الانتخابات القادمة ستكون تعبيرا واضحا من الجنوبيين ورسالة بأننا عرفنا طريق عزتنا وكرامتنا وسيادتنا واستقلالنا ولا تراجع عن ذلك كما عرفنا طريق التنمية والتقدم والازدهار ولا تراجع ايضا عن ذلك”.

وقالت عز الدين في حديث لها الجمعة “انطلاقا من الوقائع والتجارب وانسجاما مع رؤية الإمام السيد موسى الصدر كان خيار حركة امل والرئيس نبيه بري ادخال العنصر النسائي الى مواقع السياسة المتعددة في الوزارة والنيابة”، وتابعت “هذا تحدي اعتقد اننا لن نخسره بل نراهن عليه”.

واضافت عز الدين “نجدد العهد بأن لا نفرط بالانجازات التي تحققت بفضل دماء الشهداء خاصة أننا اليوم نسمع الكثير عن التهويل والتهديد وعظائم الامور وقرع طبول الحرب”، وأكدت ان “ذلك لن يزيدنا الا ايمانا بأن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الكفيلة بالحماية والردع والاستقرار “.

واوضحت عز الدين “اذا كانوا يظنون انهم سيتراجعون امام هذا التهويل عن حقوقنا في البر والبحر والنفط فهم واهمون”، وتابعت “نحن متمسكون بتلك الحقوق وسنحصل عليها بالمقاومة والتنمية سنمضي نكافح الاحتلال والارهاب والتهميش والحرمان والفساد “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام