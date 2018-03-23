أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الجمعة، خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي قمعت المسيرات الشعبية السلمية المنددة بإعلان الرئيس الأمريكي بأن القدس عاصمة لـ”إسرائيل”. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن مواجهات اندلعت في قريتي بلعين وبدرس غرب رام الله ما أدّى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق الشديد، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب تأديته صلاة الجمعة على أراضي المزرعة الغربية برام الله.

وأوضح أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة السلمية للشباب الفلسطيني ما أدى لاختناق العشرات منهم، مشيراً إلى أن هذه الحالات يتم معالجتها ميدانياً. فيما قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية ما أدى لإصابة عدد منهم باالختناق. وسبق أن عززت شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” قواتها في مدينة القدس المحتلة، وذلك لحماية احتفالات ما يسمى بـ “عيد الفصح اليهودي”، في ظل تصاعد المخاوف من تنفيذ عمليات ضد أهداف “إسرائيلية”. وتعمل قيادة المركز في شرطة الاحتلال، بإشراف المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، على تنظيم قوات الشرطة التي ستوفر الحماية للاحتفالات اليهودية، وخاصة في ساحة البراق، وتشمل قوات الشرطة وعناصر حرس الحدود ووحدات أخرى خفية بلباس مدني.

المصدر: فلسطين اليوم